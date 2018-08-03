В ряде районов Португалии побит температурный рекорд

Температурный рекорд побит в восьми районах в центральной, южной и восточной частях Португалии, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на португальское метеорологическое агентство.

Наиболее высокая температура, зафиксированная в четверг в Португалии, составила 45,2 градуса по Цельсию в районе города Абрантиш, расположенном в 150 километрах от Лиссабона.

Синоптики предупреждают, что жара в Португалии продолжит усиливаться в течение пятницы. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть отметки в 47 градусов по Цельсию в субботу. На грядущих выходных в режиме готовности будут находиться пожарные и медицинские службы.

Агентство отмечает, что предыдущий температурный рекорд на всей территории Португалии был поставлен в 2003 году, когда воздух в стране прогрелся до 47,4 градусов по Цельсию.

Между тем, испанские СМИ сообщают о смерти от тепловых ударов на этой неделе двух человек на юго-востоке Испании. Один из погибших - пенсионер, а второй - рабочий средних лет.

По данным АП, предупреждения об опасности высоких температур в Испании распространены для 41 из 50 провинций. Ожидается, что в стране воздух прогреется до 44 градусов по Цельсию.

Самая высокая температура за время метеонаблюдений в Испании была зафиксирована в прошлом июле - 46,9 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки. Метеорологи опасаются, что, помимо жары, Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой - повышенным содержанием пыли и песка в воздухе из-за песчаных бурь в пустыне Сахара.

Кроме того, Восточная часть Европы уже столкнулась с аномально высокими температурами воздуха. В частности, сильная жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.