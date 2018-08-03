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Регион 03.08.2018 16:01

Глава МИД Ирана рассчитывает на вклад Китая для сохранении СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Китай будет играть определяющую роль в том, что касается сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство "Тасним".

"Роль Китая в имплементации СВПД, в выполнении СВПД и теперь в поддержании СВДП будет важнейшей", - сказал Дж.Зариф в пятницу.

Глава МИД Ирана находится в Сингапуре, где проходит министерская встреча АСЕАН. В Сингапуре Дж.Зариф провел встречи с коллегами из России, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии и Вьетнама.

США с мая 2018 года ведут работу по восстановлению санкций в отношении Тегерана после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как СВПД. Данная сделка, заключенная при администрации президента Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия. Ожидается, что первая волна санкций против Ирана должна быть восстановлена не позже 6 августа.

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, СВПД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]