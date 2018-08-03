Глава МИД Ирана рассчитывает на вклад Китая для сохранении СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Китай будет играть определяющую роль в том, что касается сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство "Тасним".
"Роль Китая в имплементации СВПД, в выполнении СВПД и теперь в поддержании СВДП будет важнейшей", - сказал Дж.Зариф в пятницу.
Глава МИД Ирана находится в Сингапуре, где проходит министерская встреча АСЕАН. В Сингапуре Дж.Зариф провел встречи с коллегами из России, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии и Вьетнама.
США с мая 2018 года ведут работу по восстановлению санкций в отношении Тегерана после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как СВПД. Данная сделка, заключенная при администрации президента Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия. Ожидается, что первая волна санкций против Ирана должна быть восстановлена не позже 6 августа.
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