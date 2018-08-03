В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв, 25 человек погибли, более 20 ранены

На востоке Афганистана в мечети произошел взрыв, не менее 25 человек погибли, 23 ранены, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее афганское агентство Pajhwok сообщало о 15 жертвах и свыше 40 раненых.

Взрыв в шиитской мечети в городе Гардез, административном центре провинции Пактия, осуществили два террориста-смертника.

Инцидент произошел во время пятничной молитвы.