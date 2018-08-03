Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 24° 32° 5 Авг 24° 31° 6 Авг 24° 32°

Дальнее зарубежье 03.08.2018 16:16

Еврокомиссия выделила Испании еще 3 млн евро на урегулирование миграционных проблем

Европейская комиссия предоставила Испании дополнительные 3 млн евро, чтобы помочь стране справиться с ростом притока мигрантов.

"Комиссия выделила дополнительные 3 млн евро в качестве экстренной помощи в рамках фонда внутренней безопасности, чтобы поддержать Испанию в противодействии миграционному давлению", - говорится в сообщении ЕК, распространенном в пятницу.

Средства, в первую очередь, будут направлены на покрытие расходов, связанных с отправкой дополнительных сил гражданской гвардии Испании на южные границы страны, отмечает ЕК.

Таким образом, с июля Еврокомиссия предоставила Испании 32 млн евро в рамках экстренной помощи для решения вопросов миграции.

Ранее сообщалось, что Испания попросила у Европейской комиссии дополнительную помощь на фоне роста притока мигрантов со стороны Средиземного моря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ЕК, МИГРАЦИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Испания просит у ЕК дополнительную помощь из-за роста притока мигрантов ЕК прогнозирует дальнейший рост безработицы в Испании - до 25,1% в 2013г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]