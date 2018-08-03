Еврокомиссия выделила Испании еще 3 млн евро на урегулирование миграционных проблем

Европейская комиссия предоставила Испании дополнительные 3 млн евро, чтобы помочь стране справиться с ростом притока мигрантов.

"Комиссия выделила дополнительные 3 млн евро в качестве экстренной помощи в рамках фонда внутренней безопасности, чтобы поддержать Испанию в противодействии миграционному давлению", - говорится в сообщении ЕК, распространенном в пятницу.

Средства, в первую очередь, будут направлены на покрытие расходов, связанных с отправкой дополнительных сил гражданской гвардии Испании на южные границы страны, отмечает ЕК.

Таким образом, с июля Еврокомиссия предоставила Испании 32 млн евро в рамках экстренной помощи для решения вопросов миграции.

Ранее сообщалось, что Испания попросила у Европейской комиссии дополнительную помощь на фоне роста притока мигрантов со стороны Средиземного моря.