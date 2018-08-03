Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 24° 32° 5 Авг 24° 31° 6 Авг 24° 32°

СНГ 03.08.2018 16:29

29 мирных жителей погибли в Донбассе в этом году, 132 ранены - СММ ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине сообщают о гибели 29 мирных жителей в Донбассе с начала 2018 года.

"С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены", - сообщил на брифинге по скайп-связи из Донецкой области в пятницу первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ДОНБАСС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Генсек ОБСЕ собирается в Донбасс ОБСЕ настроена на сотрудничество с ООН по вопросу возможного размещения миротворцев в Донбассе - генсек ОБСЕ ОБСЕ будет ориентироваться на решения Совбеза ООН в вопросе о размещении миротворцев на Украине ОБСЕ не оставляет планов увеличить число наблюдателей на Украине Украинская сторона выступает за расширение миссии ОБСЕ в Донбассе Около 35 мирных жителей в Донбассе стали жертвами нарушения Минских соглашений с начала года - ОБСЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]