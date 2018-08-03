29 мирных жителей погибли в Донбассе в этом году, 132 ранены - СММ ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине сообщают о гибели 29 мирных жителей в Донбассе с начала 2018 года.

"С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены", - сообщил на брифинге по скайп-связи из Донецкой области в пятницу первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.