Лавров не планирует встречу с Мнацаканяном - МИД РФ

Встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном нет в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В графике Сергея Лаврова такой встречи нет, мне об этом ничего неизвестно", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу, комментируя возможность визита главы МИД Армении в Москву для встречи с С.Лавровым.
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