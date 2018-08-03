Лавров не планирует встречу с Мнацаканяном - МИД РФ

Встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном нет в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В графике Сергея Лаврова такой встречи нет, мне об этом ничего неизвестно", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу, комментируя возможность визита главы МИД Армении в Москву для встречи с С.Лавровым.