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Регион 03.08.2018 15:36

Лавров не планирует встречу с Мнацаканяном - МИД РФ

Встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном нет в графике главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В графике Сергея Лаврова такой встречи нет, мне об этом ничего неизвестно", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу, комментируя возможность визита главы МИД Армении в Москву для встречи с С.Лавровым.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]