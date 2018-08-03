Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 4%, в июле – на 0,6%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 546,9 млн на 31 июля 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-июле 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4%.

При этом в июле валютные резервы ЦБА увеличились на 0,62% или на $34,2 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

А.Азизов