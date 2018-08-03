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Финансы 03.08.2018 15:40

Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 4%, в июле – на 0,6%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 546,9 млн на 31 июля 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-июле 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4%.

При этом в июле валютные резервы ЦБА увеличились на 0,62% или на $34,2 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]