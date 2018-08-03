С Улюкаева взыщут 130 млн рублей штрафа после решения кассационной инстанции Мосгорсуда по жалобе на приговор

Защита осужденного за получение взятки экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с заявлением исполнить решение о взыскании с него более 130 млн рублей в качестве штрафа, назначенного по приговору.
"Таким образом, адвокат сообщает, что постановление от 29 июня не будет обжаловано и просит направить данное постановление для исполнения", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
Она уточнила, что "поступившее ходатайство адвоката Ларисы Каштановой об исполнении приговора Замоскворецкого суда в части назначения штрафа и постановления об обращении взыскания этого штрафа в виде денежных средств, находящихся на рублевом счете Улюкаева, находящимся под обеспечительным арестом, не предусматривает судебного заседания".
По словам Э.Хиль исполнение приговора будет осуществлено после того, как материалы уголовного дела вернуться из кассационной инстанции Мосгорсуда.
29 июня Замоскворецкий сд Москвы обратил к взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на одном из ранее арестованных счетов А.Улюкаева.
Как следует из постановления, остальное имущество будет освобождено от ареста "автоматически" после выплаты определенного ему штрафа.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.
Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.
Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе МЭР, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.
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