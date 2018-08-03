Турецкий НПЗ STAR получил первую партию нефти из Азербайджана

НПЗ «STAR», построенный в Измире (Турция) компанией SOCAR Turkiye Enerji, в пятницу принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн, сообщил генеральный директор SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов.
"НПЗ STAR принял первую партию нефти из Азербайджана. Объем партии Azeri Light составил 80 тыс. тонн и доставлен на завод танкером «Абшерон». До открытия завода в октябре 2018 года на предприятии будет осуществляться тестовая переработка нефти», - отметил З. Гахраманов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы компании.
Он также отметил, что SOCAR успешно осуществляет деятельность во многих странах мира, и Турция среди них «занимает очень важное место». «SOCAR продолжит поддержку экономического развития Турции. С учетом этого, сотрудничество с турецким правительством для нас представляет большую значимость», - отметил З.Гахраманов.
Компания также сообщила, что тестовая переработка нефти на заводе уже началась.
Как сообщалось, SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR.
Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).
Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
Стоимость проекта составляет $6,3 млрд.
В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.
Н.Аббасова
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