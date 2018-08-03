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Регион 03.08.2018 17:46

Директор Службы нацбезопасности Армении и посол РФ обсудили на встрече вопросы двустороннего сотрудничества

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече в пятницу директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает пресс-служба СНБ.

На встрече А.Ванецян отметил, что дружба между Арменией и РФ способствует укреплению взаимодействия между различными ведомствами двух стран, а сотрудничество спецслужб еще более укрепляет существующие отношения.

Со своей стороны С.Копыркин заявил о важности взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что для России Армения по ряду направлений является важнейшим стратегическим партнером совместной деятельности.

А.Ванецян и С.Копыркин выразили готовность продолжить и укрепить сотрудничество между СНБ Армении, ФСБ и СВР России по всем направлениям.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]