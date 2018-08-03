Директор Службы нацбезопасности Армении и посол РФ обсудили на встрече вопросы двустороннего сотрудничества

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече в пятницу директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает пресс-служба СНБ.

На встрече А.Ванецян отметил, что дружба между Арменией и РФ способствует укреплению взаимодействия между различными ведомствами двух стран, а сотрудничество спецслужб еще более укрепляет существующие отношения.

Со своей стороны С.Копыркин заявил о важности взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что для России Армения по ряду направлений является важнейшим стратегическим партнером совместной деятельности.

А.Ванецян и С.Копыркин выразили готовность продолжить и укрепить сотрудничество между СНБ Армении, ФСБ и СВР России по всем направлениям.