Директор Службы нацбезопасности Армении и посол РФ обсудили на встрече вопросы двустороннего сотрудничества

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече в пятницу директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает пресс-служба СНБ.
На встрече А.Ванецян отметил, что дружба между Арменией и РФ способствует укреплению взаимодействия между различными ведомствами двух стран, а сотрудничество спецслужб еще более укрепляет существующие отношения.
Со своей стороны С.Копыркин заявил о важности взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что для России Армения по ряду направлений является важнейшим стратегическим партнером совместной деятельности.
А.Ванецян и С.Копыркин выразили готовность продолжить и укрепить сотрудничество между СНБ Армении, ФСБ и СВР России по всем направлениям.
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