Испания выдала РФ литовца, обвиняемого в наркоторговле

Испания выдала в РФ гражданина Литвы, обвиняемого в наркоторговле, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали сегодня в Россию гражданина Литовской Республики Эгидиюса Татарунаса", - сказал А.Куренной в пятницу.

Органами следствия литовец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) УК РФ.

По версии следствия, с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге "Татарунас с сообщниками, незаконно приобрел и хранил в квартире наркотики и психотропные вещества в особо крупном размере, которые обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при обыске".

Поскольку гражданин Литвы скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2017 года обвиняемый был задержан на территории Испании, после чего туда был направлен запрос о выдаче.

В сопровождении спецконвоя Э.Татарунас экстрадирован в Россию.