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СНГ 03.08.2018 18:17

Испания выдала РФ литовца, обвиняемого в наркоторговле

Испания выдала в РФ гражданина Литвы, обвиняемого в наркоторговле, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали сегодня в Россию гражданина Литовской Республики Эгидиюса Татарунаса", - сказал А.Куренной в пятницу.

Органами следствия литовец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) УК РФ.

По версии следствия, с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге "Татарунас с сообщниками, незаконно приобрел и хранил в квартире наркотики и психотропные вещества в особо крупном размере, которые обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при обыске".

Поскольку гражданин Литвы скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2017 года обвиняемый был задержан на территории Испании, после чего туда был направлен запрос о выдаче.

В сопровождении спецконвоя Э.Татарунас экстрадирован в Россию.

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Тэги: РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ЛИТОВЕЦ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]