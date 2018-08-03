100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan

Bakcell, первый мобильный оператор и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане объявил результаты еще одного этапа проекта «Общение через искусство», реализуемого в сотрудничестве с «United Aid for Azerbaijan» (UAFA).

Поддерживая детей с особыми нуждами, в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности (КСО) «Bakcell Stars», компания Bakcell стремится обеспечить равные права и возможности для этих детей, помочь им эффективно организовать свободное время и поддержать их интеграцию в общество. В этом году компания Bakcell объединила свои усилия с PwC Azerbaijan, ведущей международной компанией в области профессиональных услуг. Благодаря совместным усилиям Bakcell и PwC, деятельность в рамках проекта была полностью профинансирована, и поэтому он смог охватить еще большее количество детей.

В рамках данного этапа проекта, в общей сложности 75 детей получили возможность посещать кружки по рисованию, танцам и театру, организованные в реабилитационном центре UAFA в Ясамальском районе, в то время как 24 ребенка посетили уроки танцев и рисования в реабилитационном центре UAFA в Хачмазе.

Родители неоднократно отмечали, что эти кружки играют важную роль в жизни их детей. Мать Расула Закиева, страдающего от недоразвития нижних конечностей, Мехрибан Закиева говорит, что проект «Общение через искусство» сыграл решающую роль в развитии ее сына: «Мой сын посещал кружки рисования, организованные в Ясамальском реабилитационном центре с ноября месяца. За этот период Расул стал более уверенным в себе и начал с удовольствием общаться со своими сверстниками. В то же время, кружки помогли раскрыть в нем талант рисования. Я очень рада успехам моего сына и благодарна всем, кто поддержал его».

Каждый год, начиная с 2010, сотни детей получают поддержку и становятся успешными благодаря проектам, поддерживаемым компанией Bakcell. «За это время, дети из кружков реабилитационного центра UAFA в Хачмазе, приняли участие в турнирах по шахматам, шашкам и даже армрестлингу и добились успеха. Рисунки наших детей неоднократно экспонировались на различных выставках. Дети из танцевальных классов участвовали в VII Республиканском конкурсе художественного творчества для инвалидов и были награждены специальными дипломами. Участие в таких мероприятиях, как Международный день инвалидов, празднование Нового года, празднование Новруза, Международный день защиты детей и др., вносит важные и позитивные изменения в жизнь детей и их родителей », - говорит Камаля Алиева, координатор реабилитационного центра UAFA в Хачмазе.

По словам координатора Ясамальского реабилитационного центра UAFA Захры Халафовой, дети, посещающие занятия в центре, с радостью принимают участие в различных мероприятиях: «В рамках проекта «Волшебная палочка» Музея современного искусства, была напечатана целая книга с рисунками наших детей. На праздник Новруз байрамы, дети приняли участие в выставке рисунков «Чистые цвета», организованной Академией Художников. Кроме того, в Международный День Защиты Детей наши ребята сыграли в пьесе «Красная Шапочка». Все эти достижения стали возможны благодаря месяцам обучения в кружках нашего центра».

Компания Bakcell сотрудничает с UAFA с 2010 года и за годы совместной деятельности, более 1000 детей посетили занятия в драматических, танцевальных, художественных и творческих кружках, организованных в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку. Такие учебные группы обеспечивают интегрирование детей с особыми нуждами в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа лучшей сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

О PwC Azerbaijan

PwC Азербайджан предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисе PwC в Баку, Азербайджане работают более 140 специалистов из 6 стран. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

В PwC наша цель заключается в построении доверия в обществе и решении важных проблем. Мы сеть компаний с офисами в 158 странах, у нас более 236,000 сотрудников, которые целенаправленно и постоянно работают над предоставлением высококачественных услуг в области аудита, налогообложения и консалтинга. Получите более подробную информацию на сайте: www.pwc.com.

PwC активно работает в странах Центральной и Восточной Европы на протяжении последних 25 лет. Сегодня у нас более 8,800 сотрудников, работающих в 55 офисах в 29 странах региона, которые помогают нашим клиентам на местных рынках стать более успешными и конкурентоспособными в глобальном масштабе.