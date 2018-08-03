Макрон проведет с Мэй переговоры по Brexit в летней резиденции французских президентов

Французский лидер Эмманюэль Макрон в пятницу примет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в летней резиденции президентов Франции - в замке Форт де Брегансон, расположенном на Лазурном берегу, сообщают местные СМИ.
Т.Мэй станет первым зарубежным лидером, с которым Э.Макрон проведет переговоры в этой резиденции с момента, как он стал главой государства. Ожидается, что рабочая встреча начнется в 18:15 (19:15 мск) по местному времени.
Главной темой переговоров, которые состоятся по инициативе британской стороны, станет предстоящий выход Великобритании из Евросоюза.
В Елисейском дворце ранее сообщили, что Т.Мэй прибудет во Францию, чтобы "сформулировать позицию Лондона по переговорам по Brexit и по будущим отношениям с ЕС".
СМИ отмечают, что последние несколько недель переговоров между Брюсселем и Лондоном не привели к прогрессу по согласованию окончательных условий выхода Великобритании из ЕС.
После рабочей встречи запланирован ужин, организованный четой Макрон. На него британский премьер приглашена вместе с супругом Филипом.
В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. В прошлом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями премьера страны Терезы Мэй по этой теме.
Правительство Великобритании под руководством Т.Мэй ранее в июле пришло к выводу, что предпочитает "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку. В свою очередь, в Еврокомиссии занимают довольно жесткую позицию на переговорах и не выражают готовности к компромиссам по ключевым темам.
Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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