Макрон проведет с Мэй переговоры по Brexit в летней резиденции французских президентов

Французский лидер Эмманюэль Макрон в пятницу примет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в летней резиденции президентов Франции - в замке Форт де Брегансон, расположенном на Лазурном берегу, сообщают местные СМИ.

Т.Мэй станет первым зарубежным лидером, с которым Э.Макрон проведет переговоры в этой резиденции с момента, как он стал главой государства. Ожидается, что рабочая встреча начнется в 18:15 (19:15 мск) по местному времени.

Главной темой переговоров, которые состоятся по инициативе британской стороны, станет предстоящий выход Великобритании из Евросоюза.

В Елисейском дворце ранее сообщили, что Т.Мэй прибудет во Францию, чтобы "сформулировать позицию Лондона по переговорам по Brexit и по будущим отношениям с ЕС".

СМИ отмечают, что последние несколько недель переговоров между Брюсселем и Лондоном не привели к прогрессу по согласованию окончательных условий выхода Великобритании из ЕС.

После рабочей встречи запланирован ужин, организованный четой Макрон. На него британский премьер приглашена вместе с супругом Филипом.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. В прошлом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями премьера страны Терезы Мэй по этой теме.

Правительство Великобритании под руководством Т.Мэй ранее в июле пришло к выводу, что предпочитает "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку. В свою очередь, в Еврокомиссии занимают довольно жесткую позицию на переговорах и не выражают готовности к компромиссам по ключевым темам.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.