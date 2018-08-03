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АПК 03.08.2018 16:46

Инвестор из Азербайджана планирует построить логистический центр в Смоленской области

Азербайджанский инвестор планирует построить логистический центр в Смоленской области, заявил губернатор области Алексей Островский.

"В ближайшее время я планирую посетить Азербайджан для того, чтобы ознакомиться с работой эффективного логистического центра, который располагается в Шамкирском агропарке. Инвестор, построивший данный объект, рассматривает вариант строительства аналогичного центра в нашем регионе. Администрация области и я лично оказываем ему максимальную помощь. Уже проведены переговоры не только с инвестором, но и с властями Азербайджана", - сказал А.Островский в программе "Лицом к области".

Губернатор подчеркнул, что обсуждал данный вопрос на встрече с послом Азербайджана в РФ.

ООО "Шамкир Агропарк" является первым на Южном Кавказе сельскохозяйственным проектом в формате "Агропарк", фундамент которого был заложен в 2014 году.

Общая территория агропарка составляет 604 гектара. Работы в агропарке, предусмотренные по первому этапу, уже завершены. В том числе создан логистический центр на 24 тыс. тонн.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ЛОГИСТИКА, ЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]