Пресс-релиз

14 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча со студентами, поступившими в 2018 году в российские вузы в рамках квот государственных стипендий Правительства Российской Федерации.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов