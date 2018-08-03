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Регион 03.08.2018 18:25

Назарбаев провел совещание по подготовке к саммиту в Актау, главным документом которого станет Конвенция о правовом статусе Каспия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам подготовки к Пятому каспийскому саммиту, на котором обсуждались вопросы предстоящего подписания конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

Саммит пяти каспийских государств (Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан) пройдет в Актау 12 августа.

"В рамках Пятого каспийского саммита планируется завершить процесс многолетних переговоров по определению правового режима Каспийского моря. Ключевым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря", - заявил на совещании глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам казахстанского дипломата, принятие конвенции "позволит урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств по использованию Каспия".

Со своей стороны Н.Назарбаев подчеркнул, что Конвенция имеет большое значение для укрепления взаимовыгодных экономических отношений между прикаспийскими странами.

Президент отметил, что эксперты провели большую работу в подготовке к каспийскому саммиту, добавив, что Астана также примет участие во встрече глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), которая пройдет в Туркменистане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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