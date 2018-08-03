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Регион 03.08.2018 19:03

В Грузии задержан российский депутат, подозреваемый в мошенничестве на сумму около 100 млн рублей

В Грузии по российскому запросу задержан депутат Земского Собрания Нижегородской области, подозреваемый во взяточничестве и мошенничестве на сумму не менее 100 млн рублей, решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

"По материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в НЦБ Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Владимир Глушков, обвиняемый в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника, которым был его родной брат В.Глушков, взятку в 6 млн рублей от директора строительной фирмы за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

"Кроме того в период с 2013 по 2016 год братья Глушковы вместе со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне Нижегородской области по поддельной проектной документации, внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, возвели двухэтажное здание торгового центра", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что все сооружения, необходимые для автостанции были снесены, а планировка его территории была изменена. Жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Кроме того, участники махинации приобрели в собственность и здания на территории автостанции и сам земельный участок по заниженной стоимости.

"Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 млн рублей", - сообщили в пресс-служюе.

В СК добавили, что в настоящее время через Генпрокуратуру РФ решается вопрос об экстрадиции В.Глушкова для привлечения его к уголовной ответственности на территории России.

В.Глушков является депутатом Земского Собрания Балахнинского района Нижегородской области, его брат - А.Глушков - депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, он находится в международном розыске.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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