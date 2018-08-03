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СНГ 03.08.2018 19:15

Украинская полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона - глава МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в покушении на убийство и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер в пятницу днем.

Он также сообщил, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, "как руководитель расследования даст информацию в ближайший час".

31 июля утром в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Е.Гандзюк. Правоохранители установили, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда, в то время как из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил кислоту в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

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Тэги: УКРАИНА, ХЕРСОН, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]