Украинская полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона - глава МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в покушении на убийство и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер в пятницу днем.

Он также сообщил, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, "как руководитель расследования даст информацию в ближайший час".

31 июля утром в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Е.Гандзюк. Правоохранители установили, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда, в то время как из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил кислоту в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.