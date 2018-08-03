Украинская полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона - глава МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в покушении на убийство и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер в пятницу днем.
Он также сообщил, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, "как руководитель расследования даст информацию в ближайший час".
31 июля утром в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Е.Гандзюк. Правоохранители установили, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда, в то время как из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил кислоту в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в больницу.
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