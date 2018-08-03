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СНГ 03.08.2018 19:27

Прокуратура Москвы проверяет органы по контролю за правами несовершеннолетних после убийства, совершенного тремя сестрами

Начата прокурорская проверка в отношении органов опеки и других ведомств в связи с убийством отца тремя сестрами Хачатурян, одна из которых - несовершеннолетняя.

"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетнего ребёнка после убийства сёстрами Хачатурян своего отца", - сказала "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Л.Нефедова также отметила, что "результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством, находятся на контроле в прокуратуре города".

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Тэги: МОСКВА, ПРОКУРАТУРА, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]