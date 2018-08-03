Прокуратура Москвы проверяет органы по контролю за правами несовершеннолетних после убийства, совершенного тремя сестрами

Начата прокурорская проверка в отношении органов опеки и других ведомств в связи с убийством отца тремя сестрами Хачатурян, одна из которых - несовершеннолетняя.

"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетнего ребёнка после убийства сёстрами Хачатурян своего отца", - сказала "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Л.Нефедова также отметила, что "результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством, находятся на контроле в прокуратуре города".