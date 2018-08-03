Президент Алиев распорядился выделить свыше 11 млн манатов на борьбу с последствиями селей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 11 млн 352 тыс. манатов на продолжение проведения мероприятий по борьбе с негативными последствиями селей в реках.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Ранее, в январе 2018 года, президент И.Алиев подписал распоряжение о выделении обществу на эти цели 5 млн манатов.

Средства в размере 11,352 млн манатов на продолжение работ в этом направлении будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов