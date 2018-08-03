В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика

Главный бухгалтер автомастерской в Сумгайыте, где в минувшую субботу погибли четыре человека при взрыве топливного бака грузового автомобиля, арестован решением суда.

«Главбух автомастерской Эльчин Салманов, который отвечал за контроль над сварочными работами и противопожарной безопасностью на территории автомастерской, привлечен к ответственности по статье 314.3 (Халатность, повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. В отношении него решением суда избрана мера пресечения - арест», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что суд также заочно арестовал директора автомастерской Сиявуша Гурбанзаде и ответственного за противопожарную безопасность Гусейна Казымова.

«С.Гурбанзаде и Г.Казымов находятся за пределами Азербайджана. Решением суда в их отношении принята мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в розыск»,- отметили в Генпрокуратуре

Следствием было установлено, что должностные лица автомастерской, ответственные за противопожарную безопасность, грубо нарушили требования по охране труда, технической и противопожарной безопасности во время электросварочных работ.

Так, согласно информации, к сварочным работам были привлечены сотрудники без должной проверки уровня образования и опыта, а также неоснащенные специальной формой и средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, в субботу, 28 июля, примерно в 19:00 часов вечера в автомастерской, расположенной на 29-м километре автодороги Баку-Губа, во время проведения сварочных работ взорвался топливный бак грузового автомобиля марки "DAF".

Получившие в результате инцидента ожоги различной степени тяжести четверо пострадавших были помещены в ожоговое отделение городской клинической больницы №5 Сумгайыта. Несмотря на оказанную им медицинскую помощь все четверо скончались.

В результате инцидента погибли работники автомастерской Мюсю Меликов, Ровшан Меликов, Акиф Гулиев и владелец грузового автомобиля марки "DAF" Фархад Рустамов.

Ф.Исазаде