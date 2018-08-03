В ООН осудили ракетные удары, унесшие жизни более 25 человек в йеменской Ходейде

Координатор гуманитарных вопросов ООН по Йемену Лиз Гранде осудила ракетные удары по больнице и рыбному рынку йеменского города Ходейда, которые унесли жизни более 25 человек.
"Эта ситуация шокирует. Больницы защищены международным гуманитарным правом. Ничего не может оправдать эти смерти", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Л.Гранде.
Она отметила, что больница аль-Тавра, по которой был нанесен удар, является крупнейшей больницей в Йемене и одним из немногих работающих медучреждений в этом регионе.
"В ней расположен один из лучших центров по лечению холеры в городе. Жизни сотен тысяч людей зависят от этой больницы", - добавила она.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, жертвами ударов в Ходейде стали 28 человек, еще 70 получили ранения.
Источник в министерстве здравоохранения Йемена сообщил агентству, что удары по городу нанесла коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет борьбу против повстанцев-шиитов, контролирующих Ходейду. В свою очередь представители коалиции заявили, что не причастны к этим ударам.
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