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Дальнее зарубежье 03.08.2018 20:32

В ООН осудили ракетные удары, унесшие жизни более 25 человек в йеменской Ходейде

Координатор гуманитарных вопросов ООН по Йемену Лиз Гранде осудила ракетные удары по больнице и рыбному рынку йеменского города Ходейда, которые унесли жизни более 25 человек.

"Эта ситуация шокирует. Больницы защищены международным гуманитарным правом. Ничего не может оправдать эти смерти", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Л.Гранде.

Она отметила, что больница аль-Тавра, по которой был нанесен удар, является крупнейшей больницей в Йемене и одним из немногих работающих медучреждений в этом регионе.

"В ней расположен один из лучших центров по лечению холеры в городе. Жизни сотен тысяч людей зависят от этой больницы", - добавила она.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, жертвами ударов в Ходейде стали 28 человек, еще 70 получили ранения.

Источник в министерстве здравоохранения Йемена сообщил агентству, что удары по городу нанесла коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет борьбу против повстанцев-шиитов, контролирующих Ходейду. В свою очередь представители коалиции заявили, что не причастны к этим ударам.

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Тэги: ЙЕМЕН, БОЛЬНИЦА, УДАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]