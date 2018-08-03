В Белом доме сочли несерьезными угрозы Пекина ввести ответные пошлины

Советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кудлоу в пятницу заявил, что угрозы со стороны Китая о введении ответных импортных пошлин на $60 млрд незначительными.
"Мне кажется, что $60 млрд - это достаточно слабо против наших $200 млрд", - сказал он журналистам на пресс-конференции, уточнив, что "они могли бы нанести куда больше ущерба американским компаниям".
"Китай сейчас сталкивается с проблемами - у них отвратительная экономика, инвесторы уходят, валюта падает", - добавил Л.Кудлоу.
"Иностранные инвесторы не хотят работать в Китае. Я заметил сегодня, что японский фондовый рынок сейчас дороже китайского. И мне это нравится", - подвел итог советник Белого дома.
Накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.
Власти Китая со своей стороны пригрозили ввести ответные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.
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