Минтранс Южной Кореи начнет расследование в отношении BMW

Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи начинает расследование в отношении Bayerische Motoren Werke (BMW) после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания автомобилей германской компании.
BMW на прошлой неделе объявил об отзыве для сервисного обслуживания 106,317 тыс. машин после 28 случаев самовозгорания с начала текущего года, сообщает агентство AFP.
Министр транспорта Ким Хён Ми уже заявил, что расследование будет "тщательным и прозрачным". "Если мы обнаружим проблему, примем самые жесткие меры", - отметил он.
По данным агентства, уже 17 южнокорейских клиентов BMW обратились в суд с требованием возмещения ущерба. Они обвиняют компанию в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4 тыс. евро и, по словам адвоката, в ближайшее время число истцов может увеличиться.
Среди попавших под отзыв автомобилей BMW большинство составляют машины третьей и пятой серий с дизельными двигателями. Всего данная кампания затрагивает 42 модификации, выпускавшиеся с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.
Как сообщает агентство dpa, причиной самовозгорания может являться дефект в системе рециркуляции отработанных газов (AGR).
Сервисная кампания в Южной Корее начнется 20 августа, когда в страну завезут достаточное количество запасных частей. Среди прочего предполагается замена системы AGR, пишет Deutsche Welle.
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