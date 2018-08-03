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Дальнее зарубежье 03.08.2018 20:57

Минтранс Южной Кореи начнет расследование в отношении BMW

Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи начинает расследование в отношении Bayerische Motoren Werke (BMW) после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания автомобилей германской компании.

BMW на прошлой неделе объявил об отзыве для сервисного обслуживания 106,317 тыс. машин после 28 случаев самовозгорания с начала текущего года, сообщает агентство AFP.

Министр транспорта Ким Хён Ми уже заявил, что расследование будет "тщательным и прозрачным". "Если мы обнаружим проблему, примем самые жесткие меры", - отметил он.

По данным агентства, уже 17 южнокорейских клиентов BMW обратились в суд с требованием возмещения ущерба. Они обвиняют компанию в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4 тыс. евро и, по словам адвоката, в ближайшее время число истцов может увеличиться.

Среди попавших под отзыв автомобилей BMW большинство составляют машины третьей и пятой серий с дизельными двигателями. Всего данная кампания затрагивает 42 модификации, выпускавшиеся с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.

Как сообщает агентство dpa, причиной самовозгорания может являться дефект в системе рециркуляции отработанных газов (AGR).

Сервисная кампания в Южной Корее начнется 20 августа, когда в страну завезут достаточное количество запасных частей. Среди прочего предполагается замена системы AGR, пишет Deutsche Welle.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, BMW, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]