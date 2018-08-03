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СНГ 03.08.2018 22:38

Следствие рассчитывает, что Апелляционный суд оставит под стражей экс-президента страны Роберта Кочаряна - глава службы

Председатель Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян считает, что экс-президент страны Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, должен оставаться под арестом.

"Надеюсь, что завтра Апелляционный суд правильно оценит приведенные следствием доводы и обоснования. Считаю, что апелляция должна быть отвергнута. Р.Кочарян должен остаться под стражей, это единственный способ, чтобы обеспечить надлежащее поведение обвиняемого", - сказал С.Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.

Как сообщалось, суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы об аресте бывшего президента Армении Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Экс-президент арестован на два месяца.

Адвокаты Р.Кочаряна подали апелляционную жалобу на арест.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, АРЕСТ, СЛЕДСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]