Следствие рассчитывает, что Апелляционный суд оставит под стражей экс-президента страны Роберта Кочаряна - глава службы

Председатель Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян считает, что экс-президент страны Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, должен оставаться под арестом.

"Надеюсь, что завтра Апелляционный суд правильно оценит приведенные следствием доводы и обоснования. Считаю, что апелляция должна быть отвергнута. Р.Кочарян должен остаться под стражей, это единственный способ, чтобы обеспечить надлежащее поведение обвиняемого", - сказал С.Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.

Как сообщалось, суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы об аресте бывшего президента Армении Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Экс-президент арестован на два месяца.

Адвокаты Р.Кочаряна подали апелляционную жалобу на арест.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".