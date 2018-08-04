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Дальнее зарубежье 04.08.2018 13:36

Ким Чен Ын сам определит сроки денуклеаризации КНДР - Помпео

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, согласно договоренностям между Пхеньяном и Вашингтоном, сам определит сроки окончательной денуклеаризации, заявил в пятницу в интервью телеканалу Channel News Asia госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сингапуре на саммите АСЕАН.

"Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение", - сказал М.Помпео.

"Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем до саммита между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня (дата первой встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре - ИФ)", - добавил госсекретарь.

Вместе с тем М.Помпео подчеркнул, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", - сказал М.Помпео.

Также госсекретарь выразил надежду на улучшение диалога с Пхеньяном после того, как власти КНДР выполнили договоренности по передаче останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне1950-1953 гг.

"Мы взволнованы тем, что власти КНДР выполнили обязательства в процессе передачи останков американских военных на прошлой неделе. Мы надеемся, что этот процесс (налаживания диалога - ИФ) продолжится. И мы уверены, что председатель Ким будет придерживаться денуклеаризации. Весь мир рассчитывает на это", - сказал М.Помпео.

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Тэги: США, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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