Эрдоган анонсировал возобновление работы турецких консульств в Мосуле и Басре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что Анкара намерена в ближайшие месяцы вновь открыть консульства в иракских городах Мосул и в Басра, сообщают западные СМИ.
"Генеральные консульства в Мосуле и в Басре возобновят работу в течение (следующих - ИФ) 100 дней", - приводят СМИ слова президента со встречи, посвященной планам правительства.
СМИ напоминают, что консульства Турции в Мосуле и в Басре прекратили работу в 2014 году в связи с наступлением в Ираке террористов группировки ИГ (запрещена в РФ).
В частности, в июне 2014 года боевики захватили консульство в Мосуле и взяли в заложники 46 граждан Турции - дипломатов, членов их семей, офицеров сил специальных операций. Неделю спустя Турция эвакуировала персонал консульства в Басре.
Заложников из консульства в Мосуле освободили в сентябре 2014 года. СМИ отмечают, что точные обстоятельства их освобождения неизвестны, однако тогда Р.Эрдоган заявлял, что боевикам выкуп не платили, а освобождение произошло благодаря удачным переговорам.
Здание консульства в Мосуле было разрушено авиаударом международной коалиции против ИГ в апреле 2016 года, а в июне 2017 года иракские войска освободили Мосул от террористов ИГ, напоминают СМИ.
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