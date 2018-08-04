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Регион 04.08.2018 09:32

Эрдоган анонсировал возобновление работы турецких консульств в Мосуле и Басре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что Анкара намерена в ближайшие месяцы вновь открыть консульства в иракских городах Мосул и в Басра, сообщают западные СМИ.

"Генеральные консульства в Мосуле и в Басре возобновят работу в течение (следующих - ИФ) 100 дней", - приводят СМИ слова президента со встречи, посвященной планам правительства.

СМИ напоминают, что консульства Турции в Мосуле и в Басре прекратили работу в 2014 году в связи с наступлением в Ираке террористов группировки ИГ (запрещена в РФ).

В частности, в июне 2014 года боевики захватили консульство в Мосуле и взяли в заложники 46 граждан Турции - дипломатов, членов их семей, офицеров сил специальных операций. Неделю спустя Турция эвакуировала персонал консульства в Басре.

Заложников из консульства в Мосуле освободили в сентябре 2014 года. СМИ отмечают, что точные обстоятельства их освобождения неизвестны, однако тогда Р.Эрдоган заявлял, что боевикам выкуп не платили, а освобождение произошло благодаря удачным переговорам.

Здание консульства в Мосуле было разрушено авиаударом международной коалиции против ИГ в апреле 2016 года, а в июне 2017 года иракские войска освободили Мосул от террористов ИГ, напоминают СМИ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КОНСУЛЬСТВА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]