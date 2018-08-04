Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 31° 6 Авг 24° 32° 7 Авг 25° 34°

Дальнее зарубежье 04.08.2018 09:58

Более 22 тыс. пользователей по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook

Пользователи из ряда стран в пятницу сообщили о сбоях в работе сервисов Facebook, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках в работе сайтов.

Согласно данным портала, более 22,5 тыс. человек по всему миру сообщили о сбоях.

Проблемы с Facebook замечены в США, в Великобритании, Польше, Бангладеш, Мексике, Бразилии, Перу и других странах. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из Бангладеш и американского города Нью-Йорка.

Сообщений о сбоях из России практически нет.

По данным "Интерфакса", в Москве сайт работает в обычном режиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, FACEBOOK, СБОЙ


Похожие новости


Facebook ограничит доступ сторонних компаний к информации о пользователях Facebook начнет брать с компаний плату за пользование некоторыми функциями WhatsApp Цукерберг изменит Facebook с целью развития мировой социальной инфраструктуры Facebook представила платный корпоративный чат Workplace Facebook анонсировал запуск функции покупки билетов онлайн Пользователи Facebook стали реже публиковать статусы и фотографии - аналитики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]