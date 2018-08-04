Более 22 тыс. пользователей по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook

Пользователи из ряда стран в пятницу сообщили о сбоях в работе сервисов Facebook, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках в работе сайтов.
Согласно данным портала, более 22,5 тыс. человек по всему миру сообщили о сбоях.
Проблемы с Facebook замечены в США, в Великобритании, Польше, Бангладеш, Мексике, Бразилии, Перу и других странах. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из Бангладеш и американского города Нью-Йорка.
Сообщений о сбоях из России практически нет.
По данным "Интерфакса", в Москве сайт работает в обычном режиме.
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