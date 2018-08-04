Генпрокуратура Таджикистана назвала имена организаторов нападения 29 июля, в котором погибли иностранные туристы

Нападение на иностранных туристов 29 июля на автомобильной дороге Куляб - Душанбе в Таджикистане совершено членами экстремистской организации, ранее состоявшими в запрещенной в стране Партии исламского возрождения, заявила в пятницу генеральная прокуратура Таджикистана.

Распространение в интернете информации о связях с "Исламским государством" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) является попыткой отвести подозрение от запрещенной в стране партии, говорится в сообщении пресс-службы таджикского надзорного ведомства, распространенном официальными СМИ страны.

"Следствие установило, что преступление совершено членами экстремистской организации бывшей Партии исламского возрождения жителями Пянджского района Абдусамадовым Хусейном, Маджидовым Асомиддином, Сафаровым Зафаром и (жителями) города Нурека братьями Аслиддин и Джафар Юсуповыми на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени "Исламского государства", - сообщают официальные таджикские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Генпрокуратуры страны.

В Генпрокуратуре Таджикистана подчеркнули, что "распространение в интернете видеозаписи церемонии принесения со стороны указанной группы клятвы на верность террористической организации - так называемому "Исламскому государству" - организовано с целью отвести подозрения от другой террористической организации - Партии исламского возрождения, - которая и является основным заказчиком этого террористического акта".

В заявлении также говорится, что в ходе следствия были установлены связи этой террористической группы с другими лицами, были задержаны и арестованы 10 жителей города Нурек, в том числе два гражданина за финансовое содействие руководителю группы Х.Абдусамадову, а также восемь граждан - за недонесение правоохранительным органам о подготовке к совершению террористического акта.

В сообщении отмечается, что организаторы нападения на иностранных граждан 28 июля в Восейском районе выбрали в качестве своих жертв группу велотуристов и начали за ними следить.

29 июля 2018 года около 15:30 в момент, когда шесть иностранных туристов следовали мимо села Сафобахш Дангаринского района, преступники на автомобиле сбили их и скрылись. На месте погибли два гражданина США, подданный Нидерландов и гражданин Швейцарии, отмечается в сообщении.

Кроме того, два гражданина Швейцарии с травмами были отправлены в центральную больницу Дангаринского района, говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры Таджикистана, в ходе следствия было установлено местонахождение преступников, в ночь с 29 на 30 июля задержан руководитель этой преступной группы Абдусамадов Хусейн, четыре других члена группы - Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар, Юсупов Аслиддин и Юсупов Джафар, - оказавших при задержании вооружённое сопротивление, были нейтрализованы. У них были обнаружены и изъяты легковой автомобиль и орудия преступления.

Следствие установило, что преступная группа под руководством задержанного Х.Абдусамадова совершила нападение по поручению активного члена бывшей Партии исламского возрождения Носирхуджа Убайдова.

Власти Таджикистана рассматривают данное преступление как теракт, имевший целью дестабилизацию обстановки и подрыва авторитета республики на международной арене.