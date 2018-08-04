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Дальнее зарубежье 04.08.2018 11:25

В партии Хана объявили о достаточной поддержке в парламенте для формирования правительства Пакистана

Возглавляемая бывшим крикетистом Имраном Ханом партия "Техрик-е-Инсаф", одержавшая победу на парламентских выборах в Пакистане 25 июля, смогла заручиться достаточной поддержкой в нижней палате пакистанского парламента для создания правительства, сообщает в пятницу сайт ливанского издания "Дейли стар".

По словам представителя партии Фавада Чаудхри, теперь "Техрик-е-Инсаф" имеет поддержку 180 депутатов в 342-местной палате. При этом сама партия по итогам выборов завоевала 116 мест.

По данным "Дейли стар", ожидается, что И.Хан примет присягу на посту нового премьер-министра страны до 14 августа - Дня независимости Пакистана.

Издание отмечает, что уступившие первенство на выборах партии "Техрик-е-Инсаф" и доминировавшие ранее политические партии пообещали добиваться избрания своего кандидата на пост премьера. Однако многие полагают, что им не удастся помешать избранию И.Хана.

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Тэги: ПАКИСТАН, КОАЛИЦИЯ, ПОДДЕРЖКА, УСПЕХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]