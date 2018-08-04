В партии Хана объявили о достаточной поддержке в парламенте для формирования правительства Пакистана

Возглавляемая бывшим крикетистом Имраном Ханом партия "Техрик-е-Инсаф", одержавшая победу на парламентских выборах в Пакистане 25 июля, смогла заручиться достаточной поддержкой в нижней палате пакистанского парламента для создания правительства, сообщает в пятницу сайт ливанского издания "Дейли стар".
По словам представителя партии Фавада Чаудхри, теперь "Техрик-е-Инсаф" имеет поддержку 180 депутатов в 342-местной палате. При этом сама партия по итогам выборов завоевала 116 мест.
По данным "Дейли стар", ожидается, что И.Хан примет присягу на посту нового премьер-министра страны до 14 августа - Дня независимости Пакистана.
Издание отмечает, что уступившие первенство на выборах партии "Техрик-е-Инсаф" и доминировавшие ранее политические партии пообещали добиваться избрания своего кандидата на пост премьера. Однако многие полагают, что им не удастся помешать избранию И.Хана.
Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
Пограничники Азербайджана предотвратили незаконный переход наркоторговцев через границу с Ираном
В Азербайджане вступили в силу госпошлины за госрегистрацию в 2018 году договоров по отчуждению автотранспортных средств физлицами
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений