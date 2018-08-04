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Дальнее зарубежье 04.08.2018 11:46

Чили стала первой латиноамериканской страной, запретившей полиэтиленовые пакеты

Президент Чили Себастиан Пиньера в пятницу объявил, что в стране принят закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку, сообщают местные СМИ.

"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон", - заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили, на которой присутствующим раздали тряпичные сумки.

Согласно принятому закону, крупные мероприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев, малому бизнесу на это выделены два года.

"Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили", - сказал президент.

С августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен кроме как для целей гигиены или сохранения свежести продуктов. Страна стала первой в Латинской Америке, где введен подобный запрет.

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Тэги: ЧИЛИ, ЭКОЛОГИЯ, ПОЛИЭТИЛЕН, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]