Бывший вице-премьер Армении обвинен в воспрепятствовании правосудию в связи с ситуацией после выборов 2008 года

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию, заявил председатель специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.
"Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в "Викиликс", было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна", - заявил С.Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении в пятницу.
По его словам, согласно публикации в "Викиликс", судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.
"В результате проведенного нами следствия эта публикация в "Викиликс" была полностью обоснована. А.Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку В.Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов", - отметил председатель специальной следственной службы Армении.
По словам С.Хачатряна, против А.Геворкяна выдвинуто обвинение по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).
"Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении А.Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметил С.Хачатрян.
45-летний А.Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Р.Кочаряне.
После этого в разные годы был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.
В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром А.Геворкян был назначен вице-премьером Армении.
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