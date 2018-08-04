Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 39° Завтра 24° 31° 6 Авг 24° 32° 7 Авг 25° 34°

Дальнее зарубежье 04.08.2018 13:52

Более 1,5 тыс. мигрантов погибли в Средиземном море с начала года - ООН

С начала 2018 года более 1,5 тыс. человек погибли в Средиземном море при попытке незаконно перебраться в Европу, сообщило в пятницу Агентство ООН по делам беженцев.

При этом наибольшее число жертв - почти половина - приходится на июнь и июль.

С января 2018 года около 60 тыс. мигрантов пересекли Средиземное море - это примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего мигрантов с начала года прибыло в Испанию - более 23,5 тыс. человек. В то же время Италия за тот же период приняла 18,5 тыс. человек, а Греция - 16 тыс. человек.

При этом около 13,5% прибывающих в Европу мигрантов - сирийские беженцы, отмечает международное ведомство.

"Чтобы спасать жизни в море, мы должны принять соответствующие меры для недопущения того, чтобы ситуацией пользовались те, кто получает выгоду от эксплуатации беззащитных людей", - говорится в заявлении агентства ООН.

В ООН отмечают, что лодки, которые используют мигранты, становятся с каждым разом все менее пригодными для пересечения Средиземного моря.

"Они просто надеются, что спасатели подоспеют вовремя", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, МИГРАНТЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В мире около 258 млн человек являются мигрантами - доклад ООН В Средиземном море с начала года погибли более 1700 мигрантов и беженцев Глава Комитета ООН считает Азербайджан примером для других стран в решении миграционных вопросов Заседание Бюро Комитета ООН по трудовым мигрантам проходит в Баку Совбез ООН обсудит вопрос о мигрантах в Средиземноморье - источники 500 тыс. нелегалов могут попытаться попасть в Европу по Средиземному морю в 2015 году, предупреждают в ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]