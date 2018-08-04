Более 1,5 тыс. мигрантов погибли в Средиземном море с начала года - ООН

С начала 2018 года более 1,5 тыс. человек погибли в Средиземном море при попытке незаконно перебраться в Европу, сообщило в пятницу Агентство ООН по делам беженцев.
При этом наибольшее число жертв - почти половина - приходится на июнь и июль.
С января 2018 года около 60 тыс. мигрантов пересекли Средиземное море - это примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего мигрантов с начала года прибыло в Испанию - более 23,5 тыс. человек. В то же время Италия за тот же период приняла 18,5 тыс. человек, а Греция - 16 тыс. человек.
При этом около 13,5% прибывающих в Европу мигрантов - сирийские беженцы, отмечает международное ведомство.
"Чтобы спасать жизни в море, мы должны принять соответствующие меры для недопущения того, чтобы ситуацией пользовались те, кто получает выгоду от эксплуатации беззащитных людей", - говорится в заявлении агентства ООН.
В ООН отмечают, что лодки, которые используют мигранты, становятся с каждым разом все менее пригодными для пересечения Средиземного моря.
"Они просто надеются, что спасатели подоспеют вовремя", - говорится в сообщении.
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