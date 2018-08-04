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Дальнее зарубежье 04.08.2018 12:14

Постпред США при ООН утверждает, что Россия дала разрешение на работу тысячам северокорейцев, нарушив резолюции ООН

Постпред США при ООН Никки Хэйли заявила в пятницу, что Россия выдала разрешения на работу на своей территории нескольким тысячам граждан КНДР и тем самым нарушила санкционные резолюции СБ ООН по КНДР.

"Заслуживающие доверия сообщения о России, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН относительно (ограничений - ИФ) на работу северокорейцев за границей, вызывают беспокойство", - говорится в заявлении Н.Хэйли.

"Слова дешево стоят: Россия не может поддерживать санкции лишь словами в Совете Безопасности, только чтобы нарушать их своими действиями", - отмечается в заявлении.

При этом она напомнила, что санкции против Пхеньяна не будут отменены вплоть до полной денуклеаризации КНДР.

Принятая в конце 2017 года резолюция СБ ООН предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.

Ранее американское издание "Уолл-стрит джорнэл" сообщило, что российские власти после принятия этой резолюции якобы позволили тысячам северокорейцев въехать в Россию на заработки.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД России выдает разрешения на работу гражданам КНДР, контракт с которыми был заключен до момента вступления в силу резолюции СБ ООН.

"Говоря о северокорейских рабочих важно понимать смысл пункта 17 резолюции СБ ООН по этому вопросу. Согласно указанному пункту резолюции ни одно государство-член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР на территории под своей юрисдикцией. Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года", - сказала она на брифинге в пятницу.

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]