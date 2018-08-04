Постпред США при ООН утверждает, что Россия дала разрешение на работу тысячам северокорейцев, нарушив резолюции ООН

Постпред США при ООН Никки Хэйли заявила в пятницу, что Россия выдала разрешения на работу на своей территории нескольким тысячам граждан КНДР и тем самым нарушила санкционные резолюции СБ ООН по КНДР.

"Заслуживающие доверия сообщения о России, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН относительно (ограничений - ИФ) на работу северокорейцев за границей, вызывают беспокойство", - говорится в заявлении Н.Хэйли.

"Слова дешево стоят: Россия не может поддерживать санкции лишь словами в Совете Безопасности, только чтобы нарушать их своими действиями", - отмечается в заявлении.

При этом она напомнила, что санкции против Пхеньяна не будут отменены вплоть до полной денуклеаризации КНДР.

Принятая в конце 2017 года резолюция СБ ООН предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.

Ранее американское издание "Уолл-стрит джорнэл" сообщило, что российские власти после принятия этой резолюции якобы позволили тысячам северокорейцев въехать в Россию на заработки.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД России выдает разрешения на работу гражданам КНДР, контракт с которыми был заключен до момента вступления в силу резолюции СБ ООН.

"Говоря о северокорейских рабочих важно понимать смысл пункта 17 резолюции СБ ООН по этому вопросу. Согласно указанному пункту резолюции ни одно государство-член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР на территории под своей юрисдикцией. Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года", - сказала она на брифинге в пятницу.