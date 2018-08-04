Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии пастух отправлен на экспертизу в психбольницу

Был ли вменяем 19-летний пастух Малхаз Кобаури, обвиняемый в зверском убийстве семьи Смит из США, происшедшем месяц назад в ущелье Хада в регионе Мцхета-Мтианети на севере Грузии, установит психиатрическая экспертиза, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии в пятницу.

Как заявил телеканалу адвокат обвиняемого Александр Кобаидзе, соответствующая экспертиза была назначена согласно требованию прокуратуры, с чем согласилась и сторона защиты.

"Следствие интересуется, был ли Кобаури вменяем на тот период, когда было совершено преступление", - сказал адвокат, по словам которого, у его подзащитного нет проблем в этом плане.

М. Кобаури проведет в психиатрическом учреждении 20 дней, после чего специалисты представят заключение о состоянии его психического здоровья.

Ранее МВД Грузии сообщало о том, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада в результате взаимной перебранки подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения главе семьи Райану Смиту и его четырехлетнему сыну, а его супруга Лора упала при попытке бегства в ущелье и погибла.

По информации ведомства, задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине. Позже экспертиза установила, что Лара Смит была изнасилована Кобаури, а ее малолетний ребенок убит.

9 июля М.Кобаури был задержан полицией, а 11 июля решением Мцхетского городского суда ему была выбрана мера пресечения в виде предварительного заключения. При этом на суде он изменил свои первоначальные показания, заявив, что не убивал членов семьи Смит, а там, якобы, были двое незнакомых мужчин, которые и убили их, ему же пригрозили, что уничтожат всю его семью, если он проговорится.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако после получения данных медицинской экспертизы оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по второй и третьей частям 109-й статьи УК. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.

Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании этого убийства, в частности, в проведении технических экспертиз, оказывает ФБР США.