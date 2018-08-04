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СНГ 04.08.2018 09:00

Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Как сообщалось, согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НДС, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]