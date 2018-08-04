Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.
Как сообщалось, согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год.
Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.
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