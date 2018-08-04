Разбившийся в Красноярском крае Ми-8 при взлете задел лопастями груз другого вертолета

Аварию вертолета Ми-8 в Красноярском крае спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о том, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 17 человек. Между тем, по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, вертолет совершил жесткую посадку, на его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.