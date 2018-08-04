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СНГ 04.08.2018 08:49

Разбившийся в Красноярском крае Ми-8 при взлете задел лопастями груз другого вертолета

Аварию вертолета Ми-8 в Красноярском крае спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось о том, что, по предварительным данным, в результате крушения вертолета в Красноярском крае погибли 17 человек. Между тем, по информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, вертолет совершил жесткую посадку, на его борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]