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СНГ 04.08.2018 09:01

Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае стали 18 человек

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае, в котором погибло 18 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя управления Яна Стрижова.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - сказала она.

По ее словам, крушение произошло около 06:00 близ Ванкорского месторождения, на борту находилось 18 человек - три члена экипажа и 15 вахтовиков. Все они погибли.

На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, добавила Я.Стрижова.

Также проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов организовала транспортная прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Пока информация достаточно противоречивая", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 потерпел крушение в 06:20 мск в субботу в 2 км от поселка Игарка на севере Красноярского края.

По предварительным данным, вертолет упал через несколько минут после взлета, на борту находилось три члена экипажа и 15 пассажиров, все они погибли.

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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ВЕРТОЛЕТ, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]