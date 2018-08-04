Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае стали 18 человек

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае, в котором погибло 18 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя управления Яна Стрижова.
"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - сказала она.
По ее словам, крушение произошло около 06:00 близ Ванкорского месторождения, на борту находилось 18 человек - три члена экипажа и 15 вахтовиков. Все они погибли.
На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, добавила Я.Стрижова.
Также проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов организовала транспортная прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Пока информация достаточно противоречивая", - сказали в ведомстве.
Как сообщалось, вертолет Ми-8 потерпел крушение в 06:20 мск в субботу в 2 км от поселка Игарка на севере Красноярского края.
По предварительным данным, вертолет упал через несколько минут после взлета, на борту находилось три члена экипажа и 15 пассажиров, все они погибли.
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