Жертвами автоаварии в Оренбургской области стали семь человек - источник

Семь человек погибли в результате съезда в кювет автомобиля в Оренбургской области, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Автомобиль "Лада" по предварительной информации, съехал в кювет на проселочной дороге в Новоорском районе, погибли семь человек", - сказал собеседник агентства.