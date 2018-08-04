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СНГ 04.08.2018 11:03

Жертвами автоаварии в Оренбургской области стали семь человек - источник

Семь человек погибли в результате съезда в кювет автомобиля в Оренбургской области, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Автомобиль "Лада" по предварительной информации, съехал в кювет на проселочной дороге в Новоорском районе, погибли семь человек", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ОРЕНБУРГ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]