Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 31° 6 Авг 24° 32° 7 Авг 25° 34°

СНГ 04.08.2018 09:36

Разбившийся в красноярском крае Ми-8 задел лопастями трубы, перевозимые другим вертолетом

Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, задел лопастями трубы, которые перевозил на лебедке второй вертолет, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Вертолет, перевозивший на внешней лебедке трубы для нефтегазовой промышленности, взлетел на несколько минут раньше и пролетал мимо взлетавшего Ми-8 с пассажирами. После того как пассажирский вертолет набрал высоту дистанция между вертолетами оказалась минимальной и Ми-8 задел лопастями трубы", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что причиной крушения стало столкновение пассажирского Ми-8 с внешним грузом другого вертолета. Второй вертолет был вынужден сбросить груз на землю, чтобы избежать крушения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ВЕРТОЛЕТ, ТРУБЫ


Похожие новости


Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае стали 18 человек Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Норильске - Норникель Молодой бегун умер во время полумарафона в Красноярске, еще трое госпитализированы Причиной крушения Ми-8 в Красноярском крае, видимо, стал отказ автопилота - источник Число жертв авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 11 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]