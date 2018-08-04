Разбившийся в красноярском крае Ми-8 задел лопастями трубы, перевозимые другим вертолетом

Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, задел лопастями трубы, которые перевозил на лебедке второй вертолет, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Вертолет, перевозивший на внешней лебедке трубы для нефтегазовой промышленности, взлетел на несколько минут раньше и пролетал мимо взлетавшего Ми-8 с пассажирами. После того как пассажирский вертолет набрал высоту дистанция между вертолетами оказалась минимальной и Ми-8 задел лопастями трубы", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что причиной крушения стало столкновение пассажирского Ми-8 с внешним грузом другого вертолета. Второй вертолет был вынужден сбросить груз на землю, чтобы избежать крушения.