За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр

Азербайджан стал применять специфическую таможенную пошлину в размере $0,6 за 1 литр вывозимого за пределы страны бензина и дизтопливо посредством автотранспортных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Согласно постановлению кабинета министров, подписанного 3 августа, такая пошлина будет взиматься за вывоз за пределы страны каждого литра бензина и дизтоплива сверх показателей топливного бака автотранспортного средства, указанного в техническом паспорте.
Инициаторами применения данной пошлины являются Государственный таможенный комитет и компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
А.Азизов
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