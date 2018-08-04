За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр

Азербайджан стал применять специфическую таможенную пошлину в размере $0,6 за 1 литр вывозимого за пределы страны бензина и дизтопливо посредством автотранспортных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабинета министров, подписанного 3 августа, такая пошлина будет взиматься за вывоз за пределы страны каждого литра бензина и дизтоплива сверх показателей топливного бака автотранспортного средства, указанного в техническом паспорте.

Инициаторами применения данной пошлины являются Государственный таможенный комитет и компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

А.Азизов