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ТЭК 04.08.2018 10:55

За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр

Азербайджан стал применять специфическую таможенную пошлину в размере $0,6 за 1 литр вывозимого за пределы страны бензина и дизтопливо посредством автотранспортных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабинета министров, подписанного 3 августа, такая пошлина будет взиматься за вывоз за пределы страны каждого литра бензина и дизтоплива сверх показателей топливного бака автотранспортного средства, указанного в техническом паспорте.

Инициаторами применения данной пошлины являются Государственный таможенный комитет и компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

А.Азизов

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Тэги: ТОПЛИВО, ВЫВОЗ, ПОШЛИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]