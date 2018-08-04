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Внешняя политика 04.08.2018 12:37

Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате падения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае», - говорится в послании И.Алиева.

От имени народа Азербайджана и от себя лично президент И.Алиев выразил искренние соболезнования президенту России, а также родным и близким погибших.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 потерпел крушение в 06:20 мск в субботу в 2 км от поселка Игарка на севере Красноярского края.

По предварительным данным, вертолет упал через несколько минут после взлета, на борту находилось три члена экипажа и 15 пассажиров, все они погибли.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]