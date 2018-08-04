Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении объединено с делом о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване

Уголовное дело против бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна объединено с другим расследуемым уголовным делом - по событиям 1 марта 2008 года, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

"Эти дела будут расследоваться в едином производстве", - сказала в субботу М.Оганджанян.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Как сообщалось, А.Геворкян обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию.

"Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в "Викиликс", было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна", - заявил председатель специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении в пятницу.

По его словам, согласно публикации в "Викиликс", судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.

"В результате проведенного нами следствия эта публикация в "Викиликс" была полностью обоснована. А.Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку В.Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов", - отметил председатель специальной следственной службы Армении.

По словам С.Хачатряна, против А.Геворкяна выдвинуто обвинение по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

"Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении А.Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметил С.Хачатрян.

45-летний А.Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Р.Кочаряне.

После этого в разные годы был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.

В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром А.Геворкян был назначен вице-премьером Армении.