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Дальнее зарубежье 04.08.2018 14:49

США выделят $300 млн на сотрудничество по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

США намерены выделить $300 млн на укрепление сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, приводит заявление госсекретаря США Майкла Помпео издание "Стрейтс таймс".

"США с радостью объявляют о (выделении - ИФ) $300 млн в рамках нового финансирования с целью укрепления сотрудничества по безопасности во всем регионе", - заявил он.

Средства будут направлены и распределены на обеспечение "морской безопасности, гуманитарной помощи, миротворческой деятельности, а также борьбу с межнациональными угрозами".

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Тэги: США, АЗИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]