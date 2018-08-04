США выделят $300 млн на сотрудничество по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

США намерены выделить $300 млн на укрепление сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, приводит заявление госсекретаря США Майкла Помпео издание "Стрейтс таймс".

"США с радостью объявляют о (выделении - ИФ) $300 млн в рамках нового финансирования с целью укрепления сотрудничества по безопасности во всем регионе", - заявил он.

Средства будут направлены и распределены на обеспечение "морской безопасности, гуманитарной помощи, миротворческой деятельности, а также борьбу с межнациональными угрозами".