Израильские военные перехватили судно, шедшее под флагом Швеции в сектор Газа

Армия обороны Израиля перехватила судно, шедшее под флагом Швеции и пытавшееся прорвать блокаду сектора Газа с целью доставки туда гуманитарной помощи, пишет в субботу "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление военных.

Судно отбуксировали в порт города Ашдода, находящегося в 30 км южнее Тель-Авива.

"Военные объяснили морякам, что они нарушили блокаду и что любые поставки гуманитарной помощи, которую они везли, могут быть доставлены в сектор Газа через порт Ашдода", - говорится в заявлении армии обороны Израиля.

На прошлой неделе израильские военные также отбуксировали в Ашдод норвежское судно с гуманитарной помощью.