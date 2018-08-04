Израильские военные перехватили судно, шедшее под флагом Швеции в сектор Газа

Армия обороны Израиля перехватила судно, шедшее под флагом Швеции и пытавшееся прорвать блокаду сектора Газа с целью доставки туда гуманитарной помощи, пишет в субботу "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление военных.
Судно отбуксировали в порт города Ашдода, находящегося в 30 км южнее Тель-Авива.
"Военные объяснили морякам, что они нарушили блокаду и что любые поставки гуманитарной помощи, которую они везли, могут быть доставлены в сектор Газа через порт Ашдода", - говорится в заявлении армии обороны Израиля.
На прошлой неделе израильские военные также отбуксировали в Ашдод норвежское судно с гуманитарной помощью.
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