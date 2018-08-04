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Дальнее зарубежье 04.08.2018 15:20

Израильские военные перехватили судно, шедшее под флагом Швеции в сектор Газа

Армия обороны Израиля перехватила судно, шедшее под флагом Швеции и пытавшееся прорвать блокаду сектора Газа с целью доставки туда гуманитарной помощи, пишет в субботу "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление военных.

Судно отбуксировали в порт города Ашдода, находящегося в 30 км южнее Тель-Авива.

"Военные объяснили морякам, что они нарушили блокаду и что любые поставки гуманитарной помощи, которую они везли, могут быть доставлены в сектор Газа через порт Ашдода", - говорится в заявлении армии обороны Израиля.

На прошлой неделе израильские военные также отбуксировали в Ашдод норвежское судно с гуманитарной помощью.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СУДНО, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]