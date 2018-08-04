Помпео и глава МИД КНДР обменялись рукопожатиями и приветствиями в Сингапуре

Госсекретарь США Майкл Помпео подошел к главе МИД КНДР Ли Ён Хо на региональном форуме АСЕАН в Сингапуре во время церемонии фотосъемки и обменялся с ним рукопожатием, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

По его данным, американский госсекретарь первым и с улыбкой подошел к своему северокорейскому коллеге. Дипломаты обменялись рукопожатиями, а также несколькими репликами.

После завершения фотосессии бывший посол США в Южной Корее, считающийся главным экспертом по Корейскому полуострову в Госдепартаменте США, а также нынешний посланник США на Филиппинах, Сун Ким передал Ли Ён Хо конверт с документами.

Официальные переговоры на полях мероприятий АСЕАН между северокорейским и американским дипломатами в этот раз не проводились.