Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 39° Завтра 24° 31° 6 Авг 24° 32° 7 Авг 25° 34°

Дальнее зарубежье 04.08.2018 15:44

Помпео и глава МИД КНДР обменялись рукопожатиями и приветствиями в Сингапуре

Госсекретарь США Майкл Помпео подошел к главе МИД КНДР Ли Ён Хо на региональном форуме АСЕАН в Сингапуре во время церемонии фотосъемки и обменялся с ним рукопожатием, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

По его данным, американский госсекретарь первым и с улыбкой подошел к своему северокорейскому коллеге. Дипломаты обменялись рукопожатиями, а также несколькими репликами.

После завершения фотосессии бывший посол США в Южной Корее, считающийся главным экспертом по Корейскому полуострову в Госдепартаменте США, а также нынешний посланник США на Филиппинах, Сун Ким передал Ли Ён Хо конверт с документами.

Официальные переговоры на полях мероприятий АСЕАН между северокорейским и американским дипломатами в этот раз не проводились.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ДИПЛОМАТЫ, РУКОПОЖАТИЕ


Похожие новости


Трамп ждет скорой встречи с лидером КНДР Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне Пхеньян передаст останки американских солдат Вашингтону 27 июля - агентство КНДР приступила к демонтажу главного ракетного полигона - эксперты Трамп заявил, что очень доволен ситуацией с Северной Кореей Трамп назвал Ким Чен Ына умным и интересным человеком, считает курс США по отношению к КНДР верным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]