США ожидают от России полного соблюдения резолюций Совбеза ООН по КНДР - Помпео

США ожидают от России, Китая и других стран полного соблюдения резолюций, принятых Советом Безопасности ООН по Северной Корее, цитирует в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" госсекретаря США Майкла Помпео.
На полях мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре М.Помпео заявил журналистам, что США располагают данными о том, что Россия могла нарушить резолюцию Совбеза ООН в отношении КНДР, выдавая северокорейским гражданам разрешения на работу и на создание совместных предприятий уже после ее вступления в силу в сентябре 2017 года.
"Если эти данные окажутся достоверными, а у нас есть основания полагать, что так и будет, это будет означать нарушение (резолюции - ИФ). Я хочу напомнить всем странам, поддержавшим эти резолюции, что это серьезный вопрос, и мы будем обсуждать это с Москвой", - сказал он.
"Мы ожидаем от России и от всех стран соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН и осуществления санкций в отношении Северной Кореи", - подчеркнул М.Помпео.
Также американский госсекретарь отметил, что Вашингтон серьезно отнесется к возможному нарушению резолюций.
"Любое нарушение, которое будет отдалять мировую цель полной денуклеаризации Северной Кореи, будет очень серьезно расценено Америкой", - подчеркнул он.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД России выдает разрешения на работу гражданам КНДР, контракт с которыми был заключен до момента вступления в силу резолюции СБ ООН.
"Говоря о северокорейских рабочих важно понимать смысл пункта 17 резолюции СБ ООН по этому вопросу. Согласно указанному пункту резолюции ни одно государство-член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР на территории под своей юрисдикцией. Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года", - сказала она на брифинге в пятницу.
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