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Дальнее зарубежье 04.08.2018 20:20

США ожидают от России полного соблюдения резолюций Совбеза ООН по КНДР - Помпео

США ожидают от России, Китая и других стран полного соблюдения резолюций, принятых Советом Безопасности ООН по Северной Корее, цитирует в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" госсекретаря США Майкла Помпео.

На полях мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре М.Помпео заявил журналистам, что США располагают данными о том, что Россия могла нарушить резолюцию Совбеза ООН в отношении КНДР, выдавая северокорейским гражданам разрешения на работу и на создание совместных предприятий уже после ее вступления в силу в сентябре 2017 года.

"Если эти данные окажутся достоверными, а у нас есть основания полагать, что так и будет, это будет означать нарушение (резолюции - ИФ). Я хочу напомнить всем странам, поддержавшим эти резолюции, что это серьезный вопрос, и мы будем обсуждать это с Москвой", - сказал он.

"Мы ожидаем от России и от всех стран соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН и осуществления санкций в отношении Северной Кореи", - подчеркнул М.Помпео.

Также американский госсекретарь отметил, что Вашингтон серьезно отнесется к возможному нарушению резолюций.

"Любое нарушение, которое будет отдалять мировую цель полной денуклеаризации Северной Кореи, будет очень серьезно расценено Америкой", - подчеркнул он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД России выдает разрешения на работу гражданам КНДР, контракт с которыми был заключен до момента вступления в силу резолюции СБ ООН.

"Говоря о северокорейских рабочих важно понимать смысл пункта 17 резолюции СБ ООН по этому вопросу. Согласно указанному пункту резолюции ни одно государство-член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам КНДР на территории под своей юрисдикцией. Однако это положение не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которую были оформлены до принятия настоящей резолюции, а оно имело место 11 сентября 2017 года", - сказала она на брифинге в пятницу.

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Тэги: США, КНДР, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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