Помпео назвал Турцию важным партнером США по НАТО, несмотря на напряженность между Вашингтоном и Анкарой

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Турция является важным партнером США по НАТО, несмотря на возникшую напряженность между двумя сторонами в связи с задержанием американского пастора, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Турция - это партнер по НАТО, с которым Соединенные Штаты намерены продолжать совместную работу", - сказал М.Помпео.

Он признал, что в отношениях между США и Турцией существует много трудностей, однако, по мнению госсекретаря, Вашингтон и Анкара способны сотрудничать тесно и плодотворно.

Накануне глава МИД Турции и госсекретарь США провели встречу в Сингапуре на полях министерской встречи АСЕАН. Представитель госдепа Хизер Нойерт охарактеризовала переговоры как "конструктивные".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам этих переговоров заявил, что американские санкции против его страны не помогут Вашингтону достигнуть желаемых результатов.

"Между странами могут быть проблемы, и могут быть расхождения во мнениях. Но Турция всегда выступала за решение подобных проблем путем дипломатии, диалога и взаимопонимания", - подчеркнул турецкий министр.

Встреча министров состоялась после того, как США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.

Ограничительные меры будут введены в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.