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Регион 04.08.2018 14:36

Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что распорядится заморозить активы ряда американских министров в Турции, если таковые имеются, в ответ на санкции США из-за задержания пастора Эндрю Брансона, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Сегодня я отдам распоряжение заморозить активы в Турции министра юстиции и министра внутренних дел Америки, если таковые имеются", - заявил он.

"Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ", - добавил турецкий президент.

Р.Т.Эрдоган отметил, что Анкара не намерена вступать в игру, которая принесет проигрыш обеим сторонам.

"Перенос политических и судебных споров в экономическую плоскость нанесет ущерб обеим сторонам", - приводит агентство его слова. Также президент Турции выразил уверенность в том, то в скором времени сторонам удастся решить большую часть спорных вопросов, если будут учитывать интересы обеих сторон.

Ранее в субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон считает Анкару важным партнером по НАТО, несмотря на существующие между ними разногласия и напряженность.

"Турция - это партнер по НАТО, с которым Соединенные Штаты намерены продолжать совместную работу", - сказал М.Помпео.

Накануне глава МИД Турции и госсекретарь США провели встречу в Сингапуре "на полях" министерской встречи АСЕАН. Представитель госдепа Хизер Нойерт охарактеризовала переговоры как "конструктивные".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам этих переговоров заявил, что американские санкции против его страны не помогут Вашингтону достигнуть желаемых результатов.

"Между странами могут быть проблемы, и могут быть расхождения во мнениях. Но Турция всегда выступала за решение подобных проблем путем дипломатии, диалога и взаимопонимания", - подчеркнул турецкий министр.

Встреча министров состоялась после того, как США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры будут введены в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИНИСТРЫ, САНКЦИИ


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