Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 39° Завтра 24° 31° 6 Авг 24° 32° 7 Авг 25° 34°

СНГ 04.08.2018 16:13

Генсек ОДКБ Хачатуров уже вернулся к своей работе в Москве - заявление организации

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров прибыл из Еревана в Москву, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в субботу.

"Генеральный секретарь ОДКБ прибыл из Армении в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей", - сказал В.Зайнетдинов.

В сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ, также говорится, что "4 августа генеральный секретарь ОДКБ Ю.Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме".

Ранее адвокат Ю.Хачатурова Мигран Погосян сообщил, что генсек может возобновить исполнению обязанностей генсека с понедельника.

Как сообщалось, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, но затем согласился отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году сроком на три года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК


Похожие новости


Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в Москву Новый кандидат от Армении на пост генсека ОДКБ не будет утвержден автоматически - газета Со второй половины июля Хачатуров находится в Ереване - ОДКБ Полпред РФ при ОДКБ Васильев освобожден от обязанностей - указ президента Лавров заявил, что НАТО в Афганистане не всегда действует транспарентно Патрушев призывает страны-члены ОДКБ активизировать борьбу с деятельностью ИГ в интернете

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]