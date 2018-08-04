Генсек ОДКБ Хачатуров уже вернулся к своей работе в Москве - заявление организации

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров прибыл из Еревана в Москву, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в субботу.

"Генеральный секретарь ОДКБ прибыл из Армении в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей", - сказал В.Зайнетдинов.

В сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ, также говорится, что "4 августа генеральный секретарь ОДКБ Ю.Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме".

Ранее адвокат Ю.Хачатурова Мигран Погосян сообщил, что генсек может возобновить исполнению обязанностей генсека с понедельника.

Как сообщалось, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, но затем согласился отпустить его под залог.

Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году сроком на три года.