Генсек ОДКБ Хачатуров уже вернулся к своей работе в Москве - заявление организации

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров прибыл из Еревана в Москву, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в субботу.
"Генеральный секретарь ОДКБ прибыл из Армении в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей", - сказал В.Зайнетдинов.
В сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ, также говорится, что "4 августа генеральный секретарь ОДКБ Ю.Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме".
Ранее адвокат Ю.Хачатурова Мигран Погосян сообщил, что генсек может возобновить исполнению обязанностей генсека с понедельника.
Как сообщалось, специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.
В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, но затем согласился отпустить его под залог.
Специальная следственная служба Армении разрешила Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.
Хачатуров был назначен генсеком ОДКБ в 2017 году сроком на три года.
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